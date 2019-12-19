Житель Салехарда до смерти забил брата молотком, вспомнив детские обиды

Сразу после убийства он продолжил распивать спиртные напитки, а потом сообщил о случившемся соседу.

Житель Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа во время застолья убил родного брата, вспомнив детские обиды.

По версии следствия, 57-летний мужчина 16 декабря распивал алкоголь с братом в собственном доме. Во время застолья они вспомнили детские обиды, из-за чего между ними возник конфликт. После этого хозяин дома нанёс брату молотком не менее семи ударов в голову и один удар в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— Хозяин квартиры, убедившись, что его брат не подаёт признаков жизни, продолжил распивать спиртные напитки, — сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Только спустя некоторое время подозреваемый позвонил соседу и рассказал о случившемся. Когда на место убийства прибыла полиция, мужчина подробно описал сотрудникам конфликт, а позже подтвердил свои показания во время следственного эксперимента. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его заключили под стражу.

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