Кремль назвал важное условие для участников пресс-конференции Путина

Сегодня, 19 декабря, состоится уже пятнадцатая по счёту большая встреча президента России с журналистами.

Представителей СМИ, которые каждый год разными способами стараются привлечь внимание президента России на традиционной пресс-конференции, в этом году попросили не использовать слишком большие плакаты.

— Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов, — говорится в сообщении Департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.

Напомним, сегодня, 19 декабря, состоится уже пятнадцатая по счёту большая пресс-конференция Владимира Путина. С 2001 года президент ежегодно встречался с журналистами в таком формате. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го).

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