Синоптики предсказали новую волну потепления в Москве

Ближе к Новому году в столице может пойти снег, но сильно надеяться на это не стоит.

На следующей неделе в Москву придёт новая волна потепления, воздух прогреется до плюс семи градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник в Москве будет от четырёх до плюс семи градусов тепла, вновь не исключены рекорды температуры, — приводит РИА "Новости" его слова.

Температура опять начнёт расти с воскресенья. Снега, соответственно, опять ждать не стоит. Он может пойти через неделю, но синоптик призвал "не очень сильно на это надеяться".

Прошлый же день стал самым тёплым 18 декабря в Москве за 133 года.