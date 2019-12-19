Несвежая, несъедобная и опасная. 4 образца "сёмги" попали в чёрный список

Оказалось, что один из производителей подменил дорогую красную рыбу на совершенно другую.

Специалисты "Росконтроля" проверили сёмгу семи образцов с прилавков и выяснили, что четыре из них способны нанести серьёзный вред здоровью. В них был обнаружен возбудитель опасного заболевания листериоза, а также кишечная палочка.

В лабораторию отправилась сёмга слабосолёная брендов "Круглый год", "Русское море", "А'море", "Меридиан", "Просто", "Санта-Бремор" и Clever. Самым свежим оказался образец "Меридиан". "Русское море", "Просто" и Clever, наоборот, успели полежать. К последнему образцу у экспертов возникли и другие претензии.

— В лаборатории провели ДНК-тест и выяснили, что образец Clever вовсе не сёмга, а какая-то совершенно другая рыба, — рассказали специалисты.

Но это ещё не всё! В рыбе Clever, а также "А'море" и "Круглый год" нашли бактерии группы кишечной палочки — показатель фекального загрязнения. Возбудитель опасного заболевания листериоза найден в образцах "Меридиан", "А'море", "Круглый год".

Итоги: "А'море", "Круглый год", Clever и "Меридиан" отправляются в чёрный список. К покупке рекомендованы "Санта-Бремор" (62 балла из 100), "Русское море" (54) и "Просто" (48).

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