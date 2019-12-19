Орнитолог рассказал, как зимой не дать синицам превратиться в каннибалов

Согласно его словам, птичий каннибализм — распространённое явление в зимний период.

Из-за нехватки белка в зимний сезон синицы склонны убивать друг друга и питаться своими сородичами. Об этом агентству "Москва" рассказал столичный орнитолог Вадим Мишин.

— Птицы, которые в своём рационе сочетают растительную пищу с белковой (например насекомыми), могут нападать на соплеменников и есть их. <...> Например, дятлы могут достать насекомое из-под коры, а синицы — нет. А мяса им хочется, вот они и нападают, — поделился с агентством специалист.

Он отметил, что большие синицы чаще нападают на синиц-лазоревок, а те атакуют сородичей намного реже, сбиваясь в стаи, чтобы одержать победу в битве. Орнитолог также добавил, что зимой синиц можно подкармливать несолёным салом, чтобы восполнить дефицит белка в организме птиц.

Ранее другой эколог посоветовала россиянам, чем подкармливать птиц зимой, чтобы не убить. Среди советов эксперта также упоминается сало, однако это лишь малая часть того, чем стоит кормить пернатых в холодный сезон.