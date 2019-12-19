Труба, короны и яркие волосы. Как журналисты попытаются привлечь внимание Путина

Журналисты по традиции начали азартную игру под названием "Привлеки внимание президента" на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Представители СМИ прибегают к проверенным способам — национальные костюмы, красочные плакаты, музыкальные инструменты.

Лайф пообщался с журналистами, у которых наиболее яркие образы. Каждый из них надеется задать главе государства свой вопрос, а поможет в этом эпатаж. Репортёр в ярком камчатском костюме хочет спросить про авиабилеты, а "королевна" пригласит Путина на авторскую программу. Два журналиста и вовсе покрасили волосы в розовый и оранжевый цвета. Некоторые пытаются захватить не только взгляд президента, но и слух. Так, один из них захватил с собой национальный музыкальный инструмент.

Пятнадцатая по счёту большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся уже через полчаса. С 2001 года президент ежегодно встречался с журналистами в таком формате. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Следить за ходом пресс-конференции вы можете вместе с нами — Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также будет доступна видеотрансляция.