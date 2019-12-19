В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки из-за новых пошлин

Сейчас предлагается облагать сборами посылки из зарубежных магазинов на сумму примерно от 1500 рублей.

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов может привести к тому, что покупатели из регионов России могут вернуться на вещевые рынки. Такое заявление сделал гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев.

— Они, скорее, вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы, — приводят его слова "Ведомости".

Сергеев также сделал предположение, что администрирование взимания новых пошлин обойдётся стране в сумму, превышающую доходы от новых пошлин.

Напомним, 11 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Сейчас пошлиной облагаются посылки из-за рубежа, которые стоят более 500 евро. Согласно уже утверждённой норме, с 1 января 2020 года эта планка опустится до 200 евро. Предлагается поэтапно довести её до 20 евро, или около 1400 рублей.