Прислушайтесь к себе. Психолог советует не ждать многого от новогодних каникул

При этом в последние пару дней уже пора начинать настраиваться на работу, считает эксперт.

Психолог посоветовала не впадать в крайности на новогодних каникулах — они не должны быть ленивыми, но и слишком насыщать их событиями и мероприятиями тоже не стоит.

— Хорошо, если новогодние каникулы будут запланированы лишь частично. Важно, чтобы они не были слишком утомительными, "cпрессованными" с точки зрения событийного ряда. Хорошо бы заранее подумать о том, чтобы были свободные дни, в которые можно будет расслабиться и прислушаться к себе, — рассказала агентству "Москва" психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева.

При этом совсем ничего не делать в праздники психолог также не советует. Каникулы не должны быть пустыми и ленивыми, так как безделье не оставит никакого эмоционального отклика.

— (Праздники) — это возможность наполниться, переключиться, пережить приятный запоминающийся опыт, что даёт ощущение хорошо проведённого отдыха, — добавила специалист.

В течение последних двух дней каникул стоит начать готовиться к работе и правильно "выходить" из отдыха. Психолог рекомендует скорректировать режим дня, подготовив его к будням, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы.