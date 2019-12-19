Прислушайтесь к себе. Психолог советует не ждать многого от новогодних каникул

Психолог посоветовала не впадать в крайности на новогодних каникулах — они не должны быть ленивыми, но и слишком насыщать их событиями и мероприятиями тоже не стоит.
— Хорошо, если новогодние каникулы будут запланированы лишь частично. Важно, чтобы они не были слишком утомительными, "cпрессованными" с точки зрения событийного ряда. Хорошо бы заранее подумать о том, чтобы были свободные дни, в которые можно будет расслабиться и прислушаться к себе, — рассказала агентству "Москва" психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева.
При этом совсем ничего не делать в праздники психолог также не советует. Каникулы не должны быть пустыми и ленивыми, так как безделье не оставит никакого эмоционального отклика.
— (Праздники) — это возможность наполниться, переключиться, пережить приятный запоминающийся опыт, что даёт ощущение хорошо проведённого отдыха, — добавила специалист.
В течение последних двух дней каникул стоит начать готовиться к работе и правильно "выходить" из отдыха. Психолог рекомендует скорректировать режим дня, подготовив его к будням, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы.
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