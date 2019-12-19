В центре Москвы введут особый режим доступа на новогодние праздники

Пьяные и вооружённые граждане не будут допускаться к местам проведения развлекательных мероприятий.

В центре Москвы на новогодние праздники будет действовать особый режим доступа к местам проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

Так, с 31 декабря по 5 января на улицах Тверской, Моховой, Охотном Ряду, а также на Манежной площади, Театральном проезде, площади Революции и Красной площади будет сформировано единое пешеходное пространство. Входить в эту зону нужно будет через специальные контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

В пешеходное пространство на время действия особого режима запрещено входить пьяным гражданам, а также лицам с оружием, любыми напитками или пиротехническими изделиями.

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