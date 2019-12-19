Стремительно исчезающий российский ледник сняли из космоса

Он тает, превращается в ледяной поток, который с каждым годом становится всё сильнее.

Учёные из США опубликовали кадры из космоса, которые наглядно показывают, как российский ледник Купол Вавилова стремительно исчезает, превращаясь в огромный ледяной поток. Видеомодель природного процесса на основе снимков опубликовали в "Ютубе".

Как подсчитали исследователи, под воду уже ушло почти всё западное крыло Купола Вавилова. С 2013 года ледник потерял почти 11% своей массы — это 9,5 миллиарда тонн льда.

Согласно прогнозу учёных, с каждым годом ледяной поток будет становиться всё сильнее. Это, в свою очередь, приведёт к повышению уровня мирового океана.

Ранее Лайф сообщал, что ущерб России от глобального потепления оценили в 150 млрд рублей в год.