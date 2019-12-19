День Николая Чудотворца. Лайф рассказывает об особенностях этого праздника

19 декабря православные празднуют День святого Николая. Христиане приурочили эту дату к преставлению Николая, архиепископа Мирликийского, сразу после смерти святого.
Николай является одной из самых почитаемых святых фигур в Русской православной церкви. Считается, что он обладал даром, за что был прозван Чудотворцем: мог молитвой остановить стихийные бедствия, голод, исцелять людей от различных недругов.
Николая Чудотворца считают ангелом-хранителем путешественников и, в частности, мореплавателей. Согласно писанию, в молодости он совершил чудо, воскресив погибшего моряка.
Также считается, что святой Николай помогает несправедливо осуждённым. По легенде, он остановил меч палача во время казни. Казнь отложили, а позже выяснилось, что приговорённый был не виновен.
Не обошлось без Николая и в любви. Существует поверье, что Чудотворец помогает в поисках возлюбленного. Верующие женщины молятся и просят у него помощи в создании семьи, ведь по легенде он помог трём девушкам выйти замуж.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине больше половины населения предпочитает праздновать День святого Николая вместо Нового года.
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