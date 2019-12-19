Путин пошутил про свой возраст

Президент РФ Владимир Путин на проходящей в Москве ежегодной пресс-конференции пошутил про свой возраст. Журналистка с Камчатки спросила, не отменят ли субсидирование авиабилетов в этот регион, и в шутку задала вопрос, не потому ли Путин давно не посещал Камчатку, что перелёт дорогой.

— Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготные категории (пенсионеров. — Прим. ред.). Обратите на это внимание, — ответил также с шуткой глава государства.

Он заверил, что никто субсидирование отменять не собирается. И, более того, Камчатка не выпадала из поля зрения Москвы.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.