Путин уличил "Аэрофлот" в нагнетании ситуации с льготными авиабилетами

Российский лидер заверил, что поддержка льгот в сфере транспорта будет продолжаться.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки с Камчатки о программе субсидирования авиабилетов для дальних регионов.

Представитель одного из региональных СМИ указала на то, что стоимость перелёта очень высока, а льготные "плоские" билеты заканчиваются очень быстро. Она также подчеркнула, что один из основных российских перевозчиков — "Аэрофлот" — заявил, что собирается сокращать и эту программу поддержки.

— Там [на Камчатке] одна из наших баз стратегических подводных ракетоносцев. Мы занимались и будем заниматься этим регионом, — заверил глава государства.

При этом, по словам Путина, что касается льготных авиабилетов, то "никто не собирается" отменять этот вид поддержки.

— "Аэрофлот" нагнетает... Мы будем делать это [оказывать поддержку для возможности предоставления льгот] и дальше. [Первое] — в целом роста доходов граждан будем добиваться, вот что будем делать. Второе — будем снижать издержки. Но пока не наступило глобальных изменений, поддержка будет продолжаться. И у самого "Аэрофлота" есть резервы, и мы обсуждаем всё с Минтрансом и авиакомпаниями, — сказал российский лидер.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Путин уже успел ответить на вопросы о климате, советском прошлом России и пошутить про свой возраст. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.