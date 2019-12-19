Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

По мнению экспертов, новый закон может серьёзно повлиять на производство алкогольных напитков.

Крупнейшие российские производители спиртного предупредили, что в ближайшее время может в два-три раза сократиться производство шампанского в России. Такие изменения якобы могут произойти из-за нового закона о виноделии, который запрещает использование в производстве игристых вин импортного материала. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на президента "Абрау-Дюрсо" Павла Титова и гендиректора "Игристых вин" Юрия Дудко.

Руководители компаний отмечают, что в России не хватает собственного виноматериала, его приходится закупать за границей. Дудко подчеркнул, что после вступления закона в силу такую продукцию можно будет назвать только "виноградосодержащим вином", на этикетках придётся указать крупной надписью "Не является вином", а это серьёзно сократит продажу алкогольных напитков.

— Рядом будет стоять дешёвый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться "вином". Это по меньшей мере несправедливо, по большей — неконкурентоспособно. Кто купит такое "вино"? — заявил Павел Титов.

Ранее в России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи, снять ограничения на рекламу российского вина и вернуть её на билборды.