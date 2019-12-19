Суд обязал СБУ начать уголовное расследование из-за закона о продаже земли

Оппозиция считает, что принятие этого документа угрожает суверенитету и территориальной целостности страны, а также нарушает Конституцию.

Суд Киева обязал начальника СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовном преступлении со стороны нынешних властей страны, сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В частности, речь идёт о статье 111 УК Украины "Государственная измена". В партии считают, что действия властей, которые инициировали и пролоббировали принятие закона о продаже земли иностранцам, содержат признаки этого тяжёлого преступления.

— Суд принял такое решение, поскольку СБУ, которая ещё 3 декабря 2019 года была соответствующим образом уведомлена народными депутатами от "Оппозиционной платформы — За жизнь" о совершённом преступлении, не внесла в ЕРДР сведения об указанном противоправном деянии и не начала досудебное расследование, — говорится в сообщении пресс-службы.

В партии считают, что принятие скандального закона повлечёт за собой ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и экономической безопасности страны. Политики также добавили, что считают действия властей и в частности президента Владимира Зеленского преступными и нарушающими Конституцию Украины.

13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам и юридическим лицам, созданным вне Украины, с 1 января 2024 года.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко также предсказала исчезновение Украины к 2023 году из-за принятого закона о продаже сельскохозяйственных земель.