Путин резко высказался о решении WADA против российского спорта

Российский лидер считает, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали "чистые" спортсмены.

Президент России заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства по РУСАДА и российским спортсменам не соответствует здравому смыслу и международному праву.

— Считаю, что это те только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение... Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то уличён, то это справедливо. В фигурном катании много детей. Какое они отношение имеют к допингу? Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не должна страна выступать под нейтральным флагом, если нет претензий к Олимпийскому комитету, — отметил президент в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства добавил, что РФ делает всё, чтобы спорт был чистым. Он также предположил, что решение WADA может быть политическим.

Напомним, WADA объявило о введении санкций в отношении России, а также признало РУСАДА не соответствующим кодексу. По решению Всемирного антидопингового агентства российских спортсменов собираются на четыре года лишить права выступать в крупных международных турнирах, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна.