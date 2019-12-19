Путин — о медицине: Саму модель лучше не трогать

По словам президента, избавляться необходимо в первую очередь от несправедливой дифференциации зарплат медиков.

Президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции спросили о сфере здравоохранения. Журналист портала URA.ru задал вопрос о реформах в этой области: по его мнению, на данный момент ситуация не двигается, а преобразования происходят только косметические.

Журналист спросил президента о вероятности каких-то радикальных мер, чтобы переломить ситуацию: например, подойти глобально и рассмотреть иную модель управления здравоохранением в стране.

— Во-первых, что касается модели: её лучше не трогать. Она развивается и развивается удовлетворительными темпами. Одна из проблем — заработная плата. Но там, кстати, уровень повыше других социальных сфер: показатели соответствуют заложенному, рост соответствующий, — сказал Путин.

При этом глава государства согласился с собеседником, что приводимые зарплаты — это усреднённая цифра: у главврачей заработная плата зачастую выше, чем у, например, хирургов.

— Надо смотреть внутрь. Ведь существуют способы. Первое — увеличить тариф ОМС. Второе — внутри него что-то изменить. Но обращаю внимание, что внутри менять нечего. Там и так 70% идёт на зарплаты. Тогда денег просто не останется на лекарства и оборудование, — пояснил президент.

Путин указал на то, что об увеличении тарифа ОМС тоже говорить не приходится, поскольку в итоге это ляжет на всю экономику и в конечном итоге приведёт к удорожанию товаров в целом и к росту инфляции. И тогда увеличение заработной платы будет съедено инфляцией.

По его словам, избавляться необходимо в первую очередь от несправедливой дифференциации.

— Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада, нужно сделать единый подход по всей стране. Так же, как единый подход создать к стимулирующим выплатам (за количество принятых больных, количество выездов и так далее). При этом ни в коем случае не снижать надбавки за работу в особых условиях — в выходные, ночные часы и т.д. Если всё это для начала привести в порядок, то уже кое-что может измениться, — сказал Путин.

Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Интерес к событию растёт год от года. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.