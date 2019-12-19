Путин потребовал искоренить криминал и серые схемы в мусорной отрасли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиться прозрачности в сфере утилизации и переработки мусора. Он сказал об этом в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве.

— В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности, уйти от криминала и серых схем, — сказал глава государства.

Он рассказал, что страна генерирует в год 70 миллионов тонн бытовых отходов. Фактически сейчас отрасль переработки мусора строится в России с нуля, в СССР её не было.

— Люди возмущаются ростом тарифов, не было никогда отдельной строчки за мусор. Нужно объяснять, чтобы было понятно, кто и за что платит, — отметил президент. — Нужно людям объяснять, как они будут работать, каков ущерб. Ведь в крупных мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия прямо в черте города. Не воняют, экологию не разрушают. Так мы и собираемся делать. И никаких проблем не возникнет. Но для этого нужен общественный контроль.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.