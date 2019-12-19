Путин — о Зеленском: Некорректно давать характеристику коллегам

Глава государства лично встретился с украинским коллегой на полях "нормандского саммита" в Париже 9 декабря.

Президент России Владимир Путин не стал давать характеристику своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после встречи с ним на "нормандском саммите" в Париже.

— Я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда характеристики не даю. По действующим язык не поворачивается. Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли отбор и это все люди незаурядные как минимум, — отметил президент.

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась на полях "нормандского саммита" в Париже 9 декабря. Главы государств вместе с французским и немецким коллегами — Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель — обсудили Донбасс и вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, ситуацию в Сирии и Ливии. Также Путин и Зеленский коротко переговорили тет-а-тет. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о несовпадении позиций двух лидеров.