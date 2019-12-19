Путин пошутил про украинские танки на Кубани

Президент РФ Владимир Путин шуткой отреагировал на колкость журналиста информационного агентства УНИАН на ежегодной пресс-конференции главы государства в Москве.

Журналист признал, что у него нет проблем с работой в России, и предположил, что они были бы, если бы украинские танки были на Кубани.

— Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е? — ответил на это шуткой Путин (Т-72 состоит на вооружении как России, так и Украины, а Т-34 — это легендарный танк времён Великой Отечественной войны).

Журналист не нашёл, что ответить на это, и сказал, что основной боевой танк Украины — Т-64.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.