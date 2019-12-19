Стало известно, как и за сколько будут менять сгнившие номера кузова на авто

Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года. Называется сумма от пяти до двадцати тысяч рублей.

На автомобили с проржавевшими или сгнившими номерами кузова или рамы обяжут наносить специальную полицейскую маркировку. Причём владельцы будут делать это за свой счёт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление правительства.

Предполагается, что нововведение вступит в силу первого января. Сколько будет стоить услуга, пока не известно. Эксперты предполагают, что цена будет варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей.

На автомобиле с испорченными номерами сотрудники ГИБДД начнут устанавливать пломбы, бирки или печати на несъёмные части машины во избежание мошенничества. Документы на машину отправят в ОВД, а сам автомобиль — в экспертно-криминалистический центр.

Чтобы установить специальную маркировку, автовладельцу нужно будет обратиться в организацию, имеющую необходимое оборудование. Факт нанесения маркировки укажут в ПТС. Кроме того, водителю выдадут в ГИБДД новое свидетельство о регистрации.

Ранее Лайф сообщал, что ГИБДД будет продавать красивые номера через Госуслуги.