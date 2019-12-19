Психологи рассказали, как доход в $18 млн может сказаться на 5-летней блогерше

По мнению специалистов, дети легко переживают стрессы, поэтому в случае потери популярности девочка не расстроится.

Специалисты не выражают опасений за психику российской девочки-блогера, семья которой благодаря видео с ней заработала 18 миллионов долларов в год. Психологи рассказали Лайфу, что, если слава маленькой видеоблогерши сойдёт на нет, ребёнок не сильно расстроится по этому поводу.

— На самом деле так как слава на "Ютубе" обычно не очень долго длится, то, возможно, когда этот ажиотаж вокруг неё пройдёт, ей не будет так обидно, потому что она ещё маленькая, — считает психолог Максим Прохоров.

Он добавил, что дети до 6 лет намного легче переживают сильные стрессы. По его словам, если бы девочка была старше, возможно, она бы сильно переживала потерю популярности.

А вот детский психолог Нина Хомерики считает, что малышка, вероятно, вообще не знает о своей популярности, ведь за неё всё делают родители.

— Здесь стоит говорить, что это не девочка зарабатывает столько денег, а, по сути, её родители, которые помогли организовать этот бизнес. <...> Со стороны это смотрится так, что девочка получает удовольствие от взаимодействия с папой. У них такая совместная игровая деятельность, — рассказала психолог Лайфу.

Напомним, накануне журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров, в котором маленькая Настя заняла третью строчку. На её YouTube-канал подписаны 42 миллиона пользователей, ролики с её участием собирают миллионы просмотров.