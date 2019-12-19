"Донбасс порожняк не гонит". Путин заявил, что силой вопрос ДНР и ЛНР не решить

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации на востоке Украины фразой "Донбасс порожняк не гонит".
— Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть — там гордые люди живут. Силовым методом не решить ничего, — отметил глава государства.
Он назвал самой главной проблемой Киева нежелание решать проблему восточных регионов Украины с помощью диалога с населением. Путин призвал украинских властей наладить общение с жителями Донбасса.
Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины являлся одной из ключевых тем "нормандского саммита", который прошёл в Париже 9 декабря. На переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.
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