"Донбасс порожняк не гонит". Путин заявил, что силой вопрос ДНР и ЛНР не решить

Глава государства уверен, что урегулировать конфликт на востоке Украины можно только с помощью диалога.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации на востоке Украины фразой "Донбасс порожняк не гонит".

— Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть — там гордые люди живут. Силовым методом не решить ничего, — отметил глава государства.

Он назвал самой главной проблемой Киева нежелание решать проблему восточных регионов Украины с помощью диалога с населением. Путин призвал украинских властей наладить общение с жителями Донбасса.

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины являлся одной из ключевых тем "нормандского саммита", который прошёл в Париже 9 декабря. На переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.