Российский лидер напомнил, что Пётр Порошенко лично настоял на подписях руководителей республик под минскими договорённостями.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал конфликт на востоке Украины. По словам российского лидера, Киев сам признал существование Донецкой и Луганской республик, настояв на их подписях под минскими соглашениями.

— Первое, что хочу сказать: представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были поставлены подписи руководителей этих непризнанных республик. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. А вторая часть в том, что там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти, — напомнил глава государства.

Также Путин поделился мнением об идее Киева о пересмотре минских соглашений.

— Что касается "нормандского формата", минских соглашений... Ну нет ничего, кроме минских соглашений. И меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть, — сказал Путин.

По словам президента РФ, в случае пересмотра существующих договорённостей ситуация "может зайти в тупик".

Напомним, в ноябре 2013 года киевский майдан был занят сторонниками евроинтеграции, после того как было объявлено о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Главная площадь столицы стала эпицентром столкновений между радикалами и силовиками, которые обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, после чего тот покинул страну.

Из-за произошедшего на Украине госпереворота ЛНР и ДНР объявили о независимости. Вследствие этого против этих регионов Киевом была начата военная операция.