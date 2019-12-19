Путин — об идее захоронить Ленина: Не нужно трогать

Российский лидер рассказал, что, по его мнению, было "фундаментальной ошибкой" вождя.

Президент РФ считает, что тему захоронения тела основателя СССР Владимира Ленина не нужно трогать. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции в Москве. Отвечая на вопрос о возможности захоронения Ленина, Путин признался, что предпочитает не говорить о таких вещах.

— Ленин был не государственный деятель, а революционер. Ленин предложил конфедерацию. По его решению этносы получили право на выход из страны. Даже территории были нарезаны так, что они не соответствуют местам проживания народов. Внутри России две тысячи таких точек. Сталин был против такой организации, но принял ленинскую формулу, — напомнил Путин.

Он напомнил, что в итоге, к примеру, Украина получила исконно русские территории. И как только КПСС затрещала, "за ней начала рассыпаться и страна". Это была "фундаментальная ошибка при государственном строительстве".

— Дело не в этом. Этого не нужно трогать (выносить тело Ленина. — Прим. Лайфа), — сказал Путин.

Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Интерес к событию растёт год от года. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.