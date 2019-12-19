Путин: Хотели бы США помочь Украине — дали бы денег

На данный момент Киев видит от коллег из Вашингтона только гарантии на кредиты, заметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался об американской помощи Украине.

— Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Ничего нет, — сказал глава государства.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская администрация подумает о выделении военной помощи Украине. Руководитель оборонного ведомства назвал условие, которое сыграет в пользу Киева при принятии данного решения.