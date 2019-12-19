Путин: Хотели бы США помочь Украине — дали бы денег

14

Фото © Pixabay

На данный момент Киев видит от коллег из Вашингтона только гарантии на кредиты, заметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался об американской помощи Украине.

Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Ничего нет, — сказал глава государства.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская администрация подумает о выделении военной помощи Украине. Руководитель оборонного ведомства назвал условие, которое сыграет в пользу Киева при принятии данного решения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×