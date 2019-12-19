Путин назвал украинский маршрут транзита газа удобным, хоть и не самым коротким

Глава государства заявил о желании РФ сохранить этот маршрут, несмотря на "Северный поток", "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что Москва будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе для Украины.

По мнению российского лидера, данный вопрос является чувствительной темой.

— Несмотря на строительство новых объектов инфраструктуры, таких как "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос остаётся в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт, — пояснил Путин.

По словам главы государства, Россия не стремится заключить контракт на какое-то время, а после прекратить транзит.

— Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее маршрута по Балтийскому морю. Он длиннее и дороже для нас, но всё же в Центральную и Южную Европу это хороший отработанный маршрут. Мы его готовы сохранять, — сказал президент.

Ранее в Верховной раде подсчитали убытки от импорта газа из Европы, а "Нафтогаз" оценил вероятность подписания нового контракта по газу с РФ до конца года.