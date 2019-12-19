Путин назвал украинский маршрут транзита газа удобным, хоть и не самым коротким

Президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции, что Москва будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе для Украины.
По мнению российского лидера, данный вопрос является чувствительной темой.
— Несмотря на строительство новых объектов инфраструктуры, таких как "Северный поток", "Северный поток — 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос остаётся в объёмах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт, — пояснил Путин.
По словам главы государства, Россия не стремится заключить контракт на какое-то время, а после прекратить транзит.
— Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее маршрута по Балтийскому морю. Он длиннее и дороже для нас, но всё же в Центральную и Южную Европу это хороший отработанный маршрут. Мы его готовы сохранять, — сказал президент.
Ранее в Верховной раде подсчитали убытки от импорта газа из Европы, а "Нафтогаз" оценил вероятность подписания нового контракта по газу с РФ до конца года.
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