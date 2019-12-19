Путин — о предлагающих сдать в войну Ленинград нацистам: Вы придурки, нет?

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Глава государства напомнил о планах Третьего рейха отправить большую часть славянского населения за Урал "на вымирание".

Президент РФ Владимир Путин резко выразился о тех, кто озвучивает мысли, что нужно было в Великую Отечественную войну сдать немецким войскам Ленинград, чтобы не допустить блокады города.

Путин напомнил, что нацисты планировали часть славянского населения задействовать на работах, большую часть отправить за Урал "на вымирание".

Речь шла не просто о сохранении государственности. Речь шла о сохранении восточнославянского этноса: русских и украинцев. Вот о чём шла речь. И когда я слышу, чтобы там Ленинград сдать и так далее... Вы придурки, нет? Вас бы никого не было, — сказал президент в адрес таких людей.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.

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