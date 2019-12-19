Путин — о предлагающих сдать в войну Ленинград нацистам: Вы придурки, нет?

Глава государства напомнил о планах Третьего рейха отправить большую часть славянского населения за Урал "на вымирание".

Президент РФ Владимир Путин резко выразился о тех, кто озвучивает мысли, что нужно было в Великую Отечественную войну сдать немецким войскам Ленинград, чтобы не допустить блокады города.

Путин напомнил, что нацисты планировали часть славянского населения задействовать на работах, большую часть отправить за Урал "на вымирание".

— Речь шла не просто о сохранении государственности. Речь шла о сохранении восточнославянского этноса: русских и украинцев. Вот о чём шла речь. И когда я слышу, чтобы там Ленинград сдать и так далее... Вы придурки, нет? Вас бы никого не было, — сказал президент в адрес таких людей.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию уже в 15-й раз. В этом году на мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей прессы — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.