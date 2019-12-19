Путин прокомментировал дело Голунова

Глава государства рассказал, что после после скандала пять человек были уволены из МВД.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, вызвавшее резонанс в обществе в этом году.

— Действительно, принято решение засекретить материалы, потому что возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности. Хочу проинформировать — от работы отстранены пять человек, они уволены из МВД, против них всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведёт СК, — отметил он.

Отвечая на вопрос другого журналиста, Путин добавил, что у него нет информации о "заказчиках дела Голунова".

Глава государства также выступил против "чисток" в правоохранительных органах, но подчеркнул, что их работу надо совершенствовать.

— Что касается чисток, мы уже проходили, это было. Лучше никаких чисток нам не проводить. Надо совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать со стороны общественности. Это очевидно. Такие случаи могут быть, — добавил глава государства.

Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за хранение наркотиков. Сам он утверждал, что пакетик с запрещённым веществом подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. После этого несколько высокопоставленных сотрудников полиции лишились должностей.