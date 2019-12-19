Синоптик объяснил, откуда в Москве штормовой ветер

Рядом со столицей расположились большие зоны с разным атмосферным давлением, между которыми воздушные массы и гуляют.

В Москве штормовой ветер возник из-за того, что линии равного давления расположились на небольшом расстоянии. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра, его порывы достигнут 17–22 метров в секунду. Такая погода продержится в период с 00:00 до 21:00 19 декабря.

Вильфанд отметил, что сейчас линии равного давления, или, как их называют синоптики, изобары, расположены на расстоянии около 100 километров. Ослабление ветра ожидается только к вечеру.

— Такой сильный ветер появляется в ситуации, когда на небольшом расстоянии очень сильно меняется давление. Давление с запада на восток очень сильно меняется на небольшом пространстве, что и приводит к такому сильному приземному ветру. Ветер в данном случае западный и северо-западный, — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики предсказали новую волну потепления в Москве.