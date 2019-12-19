Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Глава государства напомнил, что на территории ЛНР и ДНР действует местная милиция и местные силы самообороны.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил о том, что в Донбассе нет иностранных войск, есть только местные силы самообороны, состоящие из местных жителей.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости вывода с востока Незалежной всех иностранных войск и наёмников, глава РФ отметил, что "там нет иностранных войск".

— Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей, — объяснил Путин.

Что касается наёмников, то, по словам главы российского государства, в Донбассе они действительно есть.

— Там есть немцы и французы, воюющие и на одной, и на другой стороне. Давайте будем с этим разбираться, но хочу подчеркнуть, что они не составляют основу этих вооружённых формирований, — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что силой вопрос ДНР и ЛНР не решить.