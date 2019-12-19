Путин: В конституции можно отменить оговорку о двух президентских сроках подряд

В основном законе страны сейчас содержится формулировка, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о необходимости изменения Конституции РФ. При этом он коснулся и "оговорки", которая запрещает занимать высший государственный пост более двух сроков подряд.

— Принимать новую конституцию не следует. Первая глава неприкосновенна... Можно было бы отменить оговорку "подряд" (О президентских сроках — Прим. Лайфа). Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Можно было бы её (оговорку) отменить, наверное… Эти изменения носят вкусовой характер, — сказал глава государства.

В настоящее время в основном законе страны содержится формулировка о сроках полномочий главы государства "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Интерес к событию растёт год от года. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.