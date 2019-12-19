Путин допустил, что Кадырову дадут звание Героя труда

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Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин считает, что главе Чечни Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя труда РФ за работу по восстановлению республики после войны.

В принципе, Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики, но молодой ещё, подождём, — сказал Путин.

Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую Республику 5 апреля 2011-го. Президент России неоднократно отмечал положительные сдвиги, которые произошли в регионе с этих пор. Руководитель Чечни ранее предложил российскому лидеру лично увидеть произошедшие изменения.

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