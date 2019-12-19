Путин допустил, что Кадырову дадут звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин считает, что главе Чечни Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя труда РФ за работу по восстановлению республики после войны.

— В принципе, Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики, но молодой ещё, подождём, — сказал Путин.

Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую Республику 5 апреля 2011-го. Президент России неоднократно отмечал положительные сдвиги, которые произошли в регионе с этих пор. Руководитель Чечни ранее предложил российскому лидеру лично увидеть произошедшие изменения.