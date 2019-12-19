Путин — об отставке Левченко: Цифры говорят, что в Иркутске много проблем

Российский лидер отметил, что в условиях ЧС "нужен специалист, который разбирается".

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Приангарья об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По словам представительницы одного из региональных СМИ, Левченко увеличил региональный бюджет, а также темпы строительства и экономики. Кроме того, журналистка заявила, что в ликвидации последствий паводка тоже заметны успехи, в связи с чем якобы непонятно, почему была принята отставка "такого эффективного губернатора".

— Если вы намекаете на КПРФ, то это не имеет никакого значения, — ответил Путин. — У нас много куда избираются люди и из КПРФ, и из ЛДПР... Главное, чтобы человек эффективно работал.

Глава государства также отметил, что располагает некоторыми другими цифрами по эффективности губернатора, более точными, чем привела журналистка, и весьма показательными.

— Вот вы сейчас назвали некоторые цифры... У меня есть другие цифры, и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе — я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна, чтобы работать не спеша. А там уже и выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки, — пояснил российский лидер.

Вы сказали, что почти все обеспечены жильём. Ну где же обеспечены? Зима уже началась Президент России Владимир Путин

— Мне люди говорили прислать им других. И то я не спешил. Проблем много. Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушёл. Он старался. Но в этих условиях нужен специалист, который разбирается, — заключил Путин.

Он добавил, что врио губернатора области, замглавы МЧС России Игорь Кобзев, справится с задачей восстановления региона после бедствия.

Напомним, президент принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области 12 декабря. Врио главы Приангарья назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев.