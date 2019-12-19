Путин — о застреленном в Берлине боевике: Он был абсолютно кровавым убийцей

По словам российского лидера, на счету Хангошвили только в одной из акций на Кавказе 98 жертв.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос немецкого журналиста об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в России обвиняют в терактах.

— Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек — вдумайтесь в эту цифру. Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень злодеяний, — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что такой человек, совершивший страшные преступления, спокойно гулял по европейской столице.

— А если к вам приедут такие люди из лагерей [террористов] в Сирии? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? — спросил президент.

В связи с этим он вспомнил ситуацию с братьями Царнаевыми, о которых РФ предупреждала США и которые являются исполнителями теракта на Бостонском марафоне. По словам президента, тогда Вашингтон проигнорировал предупреждения Москвы.

Для того чтобы подобное не повторялось, Владимир Путин призвал Германию наладить эффективную совместную работу спецслужб двух стран.

Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. В России он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме как участник международной экстремистской организации "Имарат Кавказ"*. Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" сообщил, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро и принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.