Путин объяснил, почему РФ не готова продавать Минску по цене как для Смоленска

Глава государства напомнил, что Белоруссия получает топливо по $127 за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Россия не готова продавать Белоруссии природный газ по цене, за которую его получает Смоленская область, — в среднем по 75 долларов США за тысячу кубометров.

Он отметил, что для отдалённых российских регионов цена дотируется из бюджета, чтобы она не росла. А дотировать целую экономику Белоруссии, которая потребляет в 10 раз больше Смоленской области, Москва не готова.

— Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене как в Смоленске, — сказал Путин. — Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тысячу кубометров.

Также глава государства прокомментировал создание союзного государства России и Белоруссии. Он считает, что это было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи пока не реализованы, однако работа идёт.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 7 декабря назвал цену, за которую Минск готов покупать газ у Москвы.