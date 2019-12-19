Политолог рассказал о вероятном исходе ситуации с импичментом Трампа

Он считает, что у американского лидера есть неплохие шансы пойти на второй срок.

Ситуация с импичментом Трампа сложится ровно так же, как в случае с бывшими американскими лидерами Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном: сенат не поддержит отставку президента. Такое мнение выразил доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

— После этого голосования (в палате представителей. — Прим. ред.) обвинения поступают в сенат, а там большинство — у республиканцев. Голосование сугубо однопартийное, — передаёт портал "360" слова Рогулева.

Он отметил, что таким же будет голосование и в сенате, которое принимает окончательное решение. Таким образом, Трампа не отправят в отставку.

— Импичмент будет, но не будет утверждён, — пояснил политолог.

Более того, по мнению эксперта, у нынешнего американского лидера есть неплохие шансы переизбраться на второй срок. Его рейтинги не только держатся на достойном уровне, но и растут.

Напомним, что Трампа обвиняют по двум статьям: "Злоупотребление властью" и "Препятствование работе законодателей". Кроме того, ему вменяется требование политической услуги от президента Украины Владимира Зеленского, а именно расследование против соперника Трампа — Джо Байдена.