Мать мальчика с вросшей в колени гречкой изъявила желание воспитывать сына сама

Уполномоченный по правам детей рассказала, что между ними сохранились тёплые и доброжелательные отношения.

Мать мальчика, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, заявила, что хочет воспитывать сына сама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена по Омской области Елизавету Степкину.

— 18 декабря состоялась встреча с матерью ребёнка Алиной Юмашевой. В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объёме по содержанию и воспитанию ребенка, — рассказала уполномоченный по правам детей.

Она отметила, что между мальчиком и его матерью хорошие и доброжелательные взаимоотношения. А также добавила, что условия проживания в их квартире удовлетворительные.

— Спальные места для матери и ребёнка имеются, организован уголок для учебных занятий. Ребёнок был очень рад, что его дома встречает любимый пёс, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее в СМИ появилась информация, что восьмилетнего мальчика отправят на реабилитацию в интернат.

Напомним, в Омске отчим избивал и наказывал восьмилетнего мальчика, заставляя стоять на гречке голыми коленями по несколько часов. Крупа вросла в кожу, ребёнку пришлось делать операцию. Видео своих издевательств мужчина показывал матери мальчика, но та не только не предпринимала никаких действий, но и сама одобрила такой вид наказаний.