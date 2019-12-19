Путин о демографической яме в России: В 1999-м как будто война была

Уже сейчас работает целый комплекс мер для повышения рождаемости, включая материнский капитал, напомнил гарант.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей и улучшения демографической ситуации в стране. При этом он напомнил о двух серьёзных "демографических ямах", которые влияют на число населения.

— У нас два крупных спада было — в 1943 и в 1999 годах. Страшно сказать, в 1999-м как будто война была. Теперь за нами катится каждые 20 лет поколение, оно вступает в репродуктивный возраст, и их по определению меньше, — отметил глава государства.

Путин добавил, что задача властей — принимать меры для повышения коэффициента рождаемости в стране, в том числе улучшать условия для семей с детьми. Уже сейчас работает целый комплекс мер, в том числе материнский капитал.

Вопрос о демографии на пресс-конференции подняли после просьбы журналистки сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно, а не собирали деньги "по СМС".

— У нас здравоохранение бесплатное, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом поэтому мы говорим о существенных изменениях в первичном звене здравоохранения... Кроме того, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности, — добавил президент.

Ранее Росстат представил данные о том, что естественная убыль населения страны за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек. Миграционный прирост её частично компенсирует, поэтому население сократилось на меньшее количество граждан — на 43,7 тысячи человек. Вместе с этим сообщалось, что продолжительность жизни в России выросла почти на восемь лет с 2000 года.