Лавров и глава МИД Японии подробно обсудили мирный договор

Глава российского МИД отметил, что в дальнейшем будет решаться вопрос, как можно сблизить подходы двух стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги они подробно обсудили проблему мирного договора. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии дали чёткие указания ускорить работу над документом на базе декларации 1956 года.

— С учётом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы, — отметил глава МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора Япония должна признать суверенитет РФ над южной частью Курильских островов. Он напомнил, что реализация декларации 1956 года, на которую ссылается японский премьер-министр Синдзо Абэ, говоря о решении территориального вопроса, возможна только при условии прекращения военного присутствия США на территории страны.