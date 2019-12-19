Путин пошутил о жёнах, отвечая на вопрос Лайфа о выходном 31 декабря

Глава государства с улыбкой призвал мужей сделать так, чтобы жёны говорили им "спасибо".

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о том, не пора ли сделать 31 декабря выходным по всей стране. Глава государства считает, что ситуацию нужно спокойно проанализировать.

— 31 декабря полстраны (не те, у кого сменный график) всё равно не работают, а только делают вид. Может быть, пора уже сделать выходным за счёт рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жёны Вам спасибо скажут, — отметил корреспондент Лайфа Александр Юнашев. — А может быть, и ваша будущая... Вы же сами год назад сказали, что рано или поздно женитесь, а вы же порядочный!

— Знаете, лучше, если ваши жёны будут говорить "спасибо" вам. Это будет укреплять семью. Семья — ячейка общества, — сказал Путин с улыбкой в ответ.

Путин согласился с доводами корреспондента Лайфа, отметил, что "это можно решить", но призвал изучить, как это скажется, к примеру, на садоводах, которые могут лишиться дополнительного выходного в мае.

— В рабочем режиме подумаем об этом, — заключил Путин.

Напомним, в ходе прошлогодней большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о свадьбе. Глава государства сказал, что как порядочный человек должен будет когда-нибудь жениться.

Что касается дискуссии относительно 31 декабря, то в этом году флешмоб "выходного 31 декабря" уже поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Самарская, Владимирская, Амурская и Магаданская области, Ставрополье, Хакасия, Татарстан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.