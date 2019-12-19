Адвокат: СКР прекратил уголовное расследование катастрофы Ту-154 в Сочи

Решение о закрытии уголовного дела было принято в связи с отсутствием состава преступления.

Следственный комитет РФ прекратил уголовное расследование, запущенное в связи с катастрофой самолёта Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя потерпевших Игоря Трунова.

— СК РФ уведомил потерпевших, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления, — рассказал адвокат родственников погибших.

Правоохранительные органы вели расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности. В качестве одной из причин крушения рассматривалась вина пилота. Защита также требовала привлечь к ответственности наземные службы аэропорта Сочи.

Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение у берегов Сочи в 2016 году. На борту лайнера находились 92 человека, включая музыкантов Ансамбля Александрова и журналистов. Все они погибли.