Путин о домашнем насилии: Силой не заставишь любить

Глава государства выразил уверенность, что насилие — это признак очень низкого уровня общей культуры.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о своём отношении к законопроекту о домашнем насилии, который предусмотрен для создания более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию.

— Проект закона я не читал, но [председатель Совфеда РФ] Валентина Матвиенко мне совсем недавно о нём рассказывала. Отношение моё какое — оно смешанное. Силой не заставишь любить, это первое. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы, и требовали, чтобы те навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это какой-то позитивный эффект — я не знаю, — пояснил глава государства.

Но насчёт чего я совершенно против — против любого насилия, в том числе и в семье, и, конечно, в отношении женщин и детей президент России Владимир Путин

Путин выразил уверенность, что насилие — это признак очень низкого уровня общей культуры, "когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы".

При этом российский лидер отметил, что в случае ряда правонарушений можно воспользоваться действующими нормами, в том числе за побои и за хулиганство, так как всё это есть в законодательстве.

— Но вы правы насчёт большинства опрошенных, где 70% за закон. Не очень понятно, люди именно за закон или просто против насилия? Вот я тоже против насилия, как и эти 70 с лишним процентов, — добавил лидер страны.

В заключение Путин добавил, что необходимо спокойно обсудить с общественностью целесообразность принятия нового закона.

Напомним, Совет Федерации представил законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы. Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. А вот РПЦ накануне выступила против закона о домашнем насилии. Этой точки зрения церковь придерживается из-за "целого ряда правовых дефектов" в документе.