Адвокат Киркорова объяснил, почему тот не платил по ипотеке

Представитель артиста заявил, что решение суда о лишении знаменитости квартиры в Москве будет обжаловано.

Народный артист России Филипп Киркоров не мог выплатить ипотечный долг латвийскому банку по техническим причинам: артист просто не знал, куда переводить деньги, когда банк закрылся. Такое заявление сделал адвокат артиста Александр Добровинский.

— Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал четыре миллиона евро, но он их не получит, потому что мы всё отстояли. Теперь решение за Филиппом Киркоровым, — передаёт "Газета.Ru" слова адвоката.

Напомним, Таганский районный суд столицы удовлетворил иск латвийского банка, которому исполнитель задолжал 779 тысяч евро. Это общая сумма задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. Согласно решению суда, взысканию подлежит заложенное имущество по договору ипотечного кредита. С молотка может пойти квартира Киркорова стоимостью 193 миллиона 257 тысяч рублей.

Добровинский отметил, что квартира остаётся за Киркоровым и ни о каких торгах речь не идёт. По его словам, защита намерена обжаловать вердикт.