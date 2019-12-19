Путин ответил на вопрос, можно ли его назвать исторической личностью

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин считает, что ответ на вопрос, является ли он исторической личностью, должны дать следующие поколения.

Это следующие поколения скажут, можно или нет. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать, — сказал Путин.

15-я по счёту ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит в Центре международной торговли в Москве. Глава государства отвечает на вопросы журналистов уже 3,5 часа. На данный момент он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.

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