Путин ответил на вопрос, можно ли его назвать исторической личностью

Президент РФ Владимир Путин считает, что ответ на вопрос, является ли он исторической личностью, должны дать следующие поколения.

— Это следующие поколения скажут, можно или нет. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать, — сказал Путин.

15-я по счёту ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит в Центре международной торговли в Москве. Глава государства отвечает на вопросы журналистов уже 3,5 часа. На данный момент он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.