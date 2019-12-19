Путин — о самых страшных событиях: Беслан. Никогда этого не забуду!

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Фото © LIFE / Павел Баранов

При захвате школы террористами 15 лет назад погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о самых страшных событиях, произошедших за 20 лет, в течение которых он занимает высокие посты в России.

Самые тяжёлые, конечно, это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке, — сказал Путин.

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

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