Путин — о самых страшных событиях: Беслан. Никогда этого не забуду!

При захвате школы террористами 15 лет назад погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о самых страшных событиях, произошедших за 20 лет, в течение которых он занимает высокие посты в России.

— Самые тяжёлые, конечно, это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке, — сказал Путин.

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.