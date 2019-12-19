В центре Вологды сдуло главную новогоднюю ёлку

Глава города обвинил в произошедшем подрядчика, который занимался украшением города.

В Вологде сильный ветер повалил новогоднюю ёлку в центре города. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал мэр города Сергей Воропанов.

— Сегодня от порыва ветра упала главная ёлка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Но установить её на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной ёлки, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что тендер на украшение главной площади выиграла компания, предложившая цену, которая вдвое меньше заявленной. По словам Воропанова, на данный момент украшения не установлены, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку погодой.

Глава Вологды пообещал горожанам в кратчайшие сроки исправить ситуацию с новогодним украшением главной площади и установить новую ель. Он также отметил, что работа подрядчика, ответственного за праздничные декорации, оплачена не будет.

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