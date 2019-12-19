Путин ответил на вопрос о "предстоящей ядерной войне": Типун вам на язык!

Глава государства упрекнул японского журналиста за слова о страшном конфликте как о неизбежном.

Президент России Владимир Путин удивился постановке вопроса от журналиста японского агентства Kyodo. Представитель СМИ, говоря о договоре СНВ-3 и вопросе его продления, сказал о "предстоящей ядерной войне".

— Типун вам на язык! "В предстоящей ядерной войне"... Вот чего вы такое говорите? — возмутился глава государства.

Что же касается СНВ-3, Путин напомнил, что Москва уже озвучила предложение о продлении договора, вторая сторона должна дать ответ, пока его нет. Российский лидер считает, что без СНВ-3 не будет ничего, что сдерживало бы гонку вооружений.

5 декабря Владимир Путин заявил о готовности России продлить договор с США от 2010 года о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца этого года.