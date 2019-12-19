Путин назвал подвигом то, что россияне пережили в 90-е

По мнению российского лидера, сейчас в стране наступила ситуация внутренней стабильности.

Владимир Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х — начале 2000-х годов. При этом, по его словам, Россия сейчас и Россия в начале 2000-х — это "почти две разные страны".

— То, что выдержал русский народ в 90-х — начале 2000-х, это подвигом можно назвать! — сказал глава государства.

Сейчас же, подчеркнул президент, наступила ситуация внутренней стабильности.

Путин проводит 15-ю по счёту большую пресс-конференцию по итогам года. Глава государства уже четыре часа без перерыва отвечает на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. На данный момент он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах. Также президент рассказал о самых тяжёлых событиях, произошедших за 20 лет, в течение которых он занимает высокие посты в России. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.