Путин резко ответил на вопрос, как относится к критике из-за рубежа

Глава государства подчеркнул, что точно знает, в чём заключаются интересы России.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Великобритании об отношении Москвы к критике со стороны Лондона, а также о готовности к попыткам налаживать отношения.

— Я точно знаю, в чём заключаются интересы моей страны. И кто бы и чего бы обо мне ни говорил, это не имеет никакого отношения к тем результатам, в которых заинтересована Россия, — резко ответил на это глава государства на пресс-конференции по итогам года.

Глава государства отметил, что привык ко всяким высказываниям в свой адрес и спокойно относится к этому.

Путин проводит 15-ю по счёту большую пресс-конференцию по итогам года. Глава государства уже четыре часа без перерыва отвечает на самые злободневные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики страны. На данный момент он затронул климатические проблемы, советское прошлое России, пенсии, домашнее насилие, Донбасс и множество других тем. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин пошутил о жёнах. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.